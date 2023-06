Ausgebüxte Makaken: Der letzte Affe genießt weiter die Freiheit

Děčín (Tschechien) - Das "Affentheater" vom Zoo Děčín geht weiter: Die am Montag aus dem Zoo Děčín ausgebüxte Schopfmakaken-Horde ist dank Wildtier-Fallen fast wieder vollzählig hinter Gittern. Einzig ein Affe ist noch immer auf der Flucht im Grenzgebiet zu Sachsen.

Ein Affe (2) aus dem Děčíner Zoo ist weiterhin auf der Flucht. © imago stock&people

Während vier der in die Wälder geflüchteten sechs Tiere bereits am Donnerstag in die Falle tappten - angelockt von frischen Obst-Leckerbissen - ließen sich zwei weitere Ausreißer vom Fruchtschmaus zunächst nicht täuschen.

Und auch ein im Zoo-Gelände verbliebener flüchtiger Affe tobte noch frei in den Baumwipfeln umher.

Am Samstag schnappte jedoch sowohl im Zoo als auch in einem privaten Garten, wo einer der Affen gesichtet worden war, jeweils eine dort aufgestellte Wildtier-Falle zu. Seitdem genießt nur ein Affen-Mann (2) noch die große Freiheit.

Im Zoo gibt man sich optimistisch: "Wir sind sicher, dass wir ihn auch noch einfangen werden", so Zoosprecherin Alena Houskova.