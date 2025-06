Juhu, wir sind die Neuen! Süße Tierbabys locken in Sachsens Zoos

Sachsen - Achtung: In Sachsens Zoos, Tierparks und Wildgehegen droht gerade eine Überdosis an Niedlichkeit! Denn Schimpansen, Koalas, Steppenfüchse und Co. haben gerade Nachwuchs - und machen den Zoobesuch noch mal lohnenswerter. Diese süßen Tierbabys solltet Ihr nicht verpassen!