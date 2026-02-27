Bis zum letzten Atemzug vereint: Bewegender Abschied von ungewöhnlichem Zoo-Duo

Newquay (Großbritannien) - Diese Nachricht bricht Tierfreunden das Herz: Im englischen Newquay Zoo wurden das Capybara Johnson (9) und der brasilianische Tapir Al (20) am 20. Februar gemeinsam eingeschläfert. Die beiden galten als absolutes Dream-Team im Südamerika-Gehege, über Jahre waren sie unzertrennlich.

Johnson, das Capybara, und Tapir Al galten im Newquay Zoo als unzertrennliches Duo. © Screenshot/Facebook/Newquay Zoo

Wie der Zoo in einer Mitteilung schrieb, litten beide Tiere zuletzt unter einer altersbedingten Verschlechterung ihres Gesundheitszustands.

Nach intensiver Beratung zwischen Tierärzten und Pflegeteam fiel schließlich die schwere Entscheidung zur Einschläferung.

Besonders bewegend: Die Verantwortlichen entschieden sich bewusst dafür, Johnson und Al am selben Tag gehen zu lassen. So sollte verhindert werden, dass eines der Tiere nach dem Tod des langjährigen Gefährten alleine zurückbleibt und womöglich unter Einsamkeit leidet.

Johnson wurde 2016 im Chester Zoo geboren und kam 2017 nach Newquay. Laut Zoo war er "frech, aber sanft" und schnell ein Liebling bei Besuchern wie auch beim Team.

Al, geboren 2005 im Zoo von Danzig, lebte seit 2014 in Newquay. Der Tapir galt als ruhig und ausgeglichen, baute eine besonders enge Beziehung zu seinen Pflegern auf und wurde über die Jahre zu einer festen Größe im Zoo.

Im gemeinsamen Südamerika-Gehege entwickelte sich zwischen dem größten Nagetier der Welt und dem imposanten Tapir eine enge Bindung. Beide Arten gelten als sozial und ruhig, doch ihre besondere Freundschaft rührte selbst erfahrene Tierpfleger.