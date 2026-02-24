Tierischer Umzug: Nashorn Malia reist von Magdeburg nach Tschechien

Magdeburg - Spannender Umzug für einen Vierbeiner: Die Nashornkuh Malia wird bald von Deutschland nach Tschechien umgesiedelt. Im Zoo Magdeburg laufen dafür die Vorbereitungen.

Nashornkuh Malia zieht vom Zoo Magdeburg bald nach Tschechien. © Zoo Magdeburg/Tobias Quast

Seit einigen Tagen steht im hinteren Bereich des Nashorngeheges eine überdimensionale Transportbox.

"Spitzmaulnashörner sind stressempfindliche Tiere, die auf kleinste Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren. Deshalb ist es wichtig, Malia behutsam an den Spezialcontainer für den Umzug zu gewöhnen", erklärt Magdeburgs Zoodirektor David Pruß.

Das zweieinhalbjährige Weibchen zieht nämlich schon bald auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms in den Zoo Dvur Králóve in Tschechien um.

Die auf Zucht und Auswilderung spezialisierte Nashornhaltung des tschechischen Safariparks gilt als eine der fortschrittlichsten weltweit.