Brillenbär Enzo wagt die ersten Schritte im Tierpark Berlin

Berlin - Bei einem tapsigen ersten Ausflug hat der kleine Brillenbär Enzo im Tierpark Berlin seine Anlage erkundet.

Jungtier Enzo beginnt, seine Umwelt zu entdecken. © Screenshot/Instagram/tierparkberlin

Enzo wurde am 16. Januar dieses Jahres geboren und verbrachte die ersten Wochen gut geschützt in der Wurfhöhle. Doch jetzt beginnt für den jungen Andenbären ein neuer Lebensabschnitt.

Zwar ist Enzo noch etwas unsicher auf den Beinen, aber sichtbar neugierig, sodass er sich Schritt für Schritt durch seine Umgebung tastet. Mutter Tinka weicht ihm dabei nicht von der Seite.

Für das Tierpark-Team ist dieser Moment etwas Besonderes. Bislang konnten selbst die Tierpfleger Enzo nur selten und kurz sehen, um Mutter und Jungtier möglichst wenig zu stören.

"Es ist schön zu sehen, wie Enzo nun beginnt, seine Umwelt aktiv zu erkunden und immer mehr Sicherheit gewinnt", erklärte Tierpark- und Zoodirektor Dr. Andreas Knieriem. In dieser Entwicklungsphase mache der Nachwuchs große Fortschritte und orientiere sich stark an seiner Mutter.

Noch bestimmt Schlaf den Alltag des kleinen Bären: Zwischen seinen ersten Entdeckungstouren legt Enzo regelmäßig Pausen ein, um neue Energie zu sammeln. Doch von Tag zu Tag wird er agiler und folgt Mama Tinka zunehmend selbstständig durch das Gehege.