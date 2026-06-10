Fußball-WM 2026: Zoo Magdeburg geht mit tonnenschwerem Orakel an den Start
Magdeburg - Die Fußball-WM steht in den Startlöchern - genauso wie ein riesiges, tonnenschweres Orakel im Zoo Magdeburg. Ob Kando immer richtig tippt?
Der Zoo hat den Elefantenbullen zum diesjährigen Mitteldeutschen WM-Orakel bestimmt. Er wird künftig alle Deutschland-Partien tippen.
Zum ersten Mal muss sich Kando am Freitag entweder für Deutschland oder für Curaçao entscheiden. Dafür werden vor ihm die Flaggen der jeweiligen Länder aufgebaut und geschaut, für welche Seite er sich entscheidet.
Wie der Zoo mitteilte, werden alle von Kandos Tipps anschließend auf den Kanälen des Tierparks geteilt.
Aber warum ausgerechnet Kando?
"Kando zählt zu den eindrucksvollsten und zugleich zu den schönsten Elefantenbullen Deutschlands […]. Zugleich ist er als Vater des in Magdeburg erwarteten ersten Elefantenkalbes ein Tier von besonderer Bedeutung für unseren Zoo", erklärt Zoodirektor David Pruß.
Mit der Aktion wolle der Zoo die Öffentlichkeit auf unterhaltsame Weise für zoologische Themen sensibilisieren und Einblicke in die Haltung Afrikanischer Elefanten geben, hieß es abschließend.
Titelfoto: Zoo Magdeburg