Fußball-WM 2026: Zoo Magdeburg geht mit tonnenschwerem Orakel an den Start

Magdeburg - Die Fußball-WM steht in den Startlöchern - genauso wie ein riesiges, tonnenschweres Orakel im Zoo Magdeburg . Ob Kando immer richtig tippt?

Elefantenbulle Kando aus dem Magdeburger Zoo wurde zum mitteldeutschen WM-Orakel bestimmt. © Zoo Magdeburg

Der Zoo hat den Elefantenbullen zum diesjährigen Mitteldeutschen WM-Orakel bestimmt. Er wird künftig alle Deutschland-Partien tippen.

Zum ersten Mal muss sich Kando am Freitag entweder für Deutschland oder für Curaçao entscheiden. Dafür werden vor ihm die Flaggen der jeweiligen Länder aufgebaut und geschaut, für welche Seite er sich entscheidet.

Wie der Zoo mitteilte, werden alle von Kandos Tipps anschließend auf den Kanälen des Tierparks geteilt.

Aber warum ausgerechnet Kando?

"Kando zählt zu den eindrucksvollsten und zugleich zu den schönsten Elefantenbullen Deutschlands […]. Zugleich ist er als Vater des in Magdeburg erwarteten ersten Elefantenkalbes ein Tier von besonderer Bedeutung für unseren Zoo", erklärt Zoodirektor David Pruß.