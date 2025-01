Das große Warten auf Faultier-Nachwuchs! Kann ER Carlas Kinderwunsch erfüllen?

Hoyerswerda - Fünf Jahre lang wartete Faultierdame Carla auf Nachwuchs von ihrem Liebhaber Carlo. Weil das nicht klappte, holte der Zoo Hoyerswerda einen männlichen Ersatz aus Leipzig . In einer Baumkrone hängt Karl nun in Hoywoy ab.

Ganze 22 Sekunden dauerte der Sex zwischen Carla und ihrem Ex, aus dem letztlich kein Nachwuchs hervorging.

Bereits seit Oktober wurde der zweijährige Faultier-Jüngling behutsam an seinen neuen Lebensraum und die neue Freundin herangeführt: "Die Annäherung der Tiere dauert sehr lange, der Akt an sich nur sehr kurz", berichtet Pressesprecherin Stefanie Jürß schmunzelnd.

Noch hängen die beiden Faultiere Meter entfernt in den Ästen der Bäume: "Dass sie in Ruhe beieinander sind, ist ein sehr gutes Zeichen", so Jürß.

In einem halben Jahr wird Karl geschlechtsreif. Ab 2026 rechnet der Zoo in Hoywoy mit dem ersehnten Faultier-Nachwuchs.