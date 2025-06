Erstes Mal Vater mit 135 Jahren: Goliath kann auch im Alter noch

Obwohl der Zoo bereits 1948 öffnete, gab es dort noch nie Nachwuchs dieser Tiere. "Das macht das Ganze zu einem historischen Ereignis auf mehreren Ebenen", wie der Zoo stolz via Facebook verkündete.

Am 4. Juni gab es im Zoo Miami bei den Galapagos-Riesenschildkröten den wohl niedlichsten Neuzugang der vergangenen Wochen.

Goliath lebt schon über 40 Jahre im Zoo Miami. © Zoo Miami/Facebook

Obwohl sich Goliath in seinem Leben schon öfter paarte, verzeichnete er bisher nie Erfolge. Erst mit seiner aktuellen Dame "Sweet Pea", die schätzungsweise zwischen 85 und 100 Jahre alt ist, gab es endlich Nachwuchs.

Das Weibchen lebt bereits seit 1960 in Miamis Zoo.

Die Papa-Schildkröte, welche erstaunliche 235 Kilogramm wiegt, kam 1929 nach New York in den Bronx Zoo, bevor sie 1980 ihr neues Zuhause in Miami fand.



Goliath schlüpfte am 15. Juni 1890 auf der Insel Santa Cruz und ist damit knapp 14 Jahrzehnte alt.