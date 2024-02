Elefantenhaus im Zoo Halle dicht: Der Grund ist zuckersüß

Halle (Saale) - Elefantastischer Nachwuchs in Halle: In Bergzoo hat ein kleiner Elefantenbulle das Licht der Welt erblickt.

Umringt von Mama Tana (23, hinten) und Schwester Tamika erkundet der Elefantenjunge das Gehege. © Zoo Halle

Elefantenmama Tana (23) brachte ihr drittes Kalb in der Nacht um 2.43 Uhr auf die Welt, teilte der Zoo am Sonntagnachmittag mit. Vater des Jungen ist Abu, der seit letztem Jahr wieder in Wien lebt.

Demnach sei die Geburt völlig ohne Komplikationen verlaufen, Mutter und Kind gehe es gut.

Es habe nur wenige Minuten gedauert, dass Tana ihren Sohn mithilfe ihres Rüssels auf die Beine stellte – seitdem erkundet er das Geburtsgehege mit großer Neugier. Auch fleißig bei Mama getrunken habe er schon.

Mit dabei waren auch Tamika und Elani, die älteren Schwestern des Neuankömmlings, die schon vorbildlich auf ihren kleinen Bruder aufpassen.

Lediglich Oma Pori durfte bei der Geburt nicht anwesend sein, "da die Tierärzte und Pfleger ihr Verhalten gegenüber Mutter und Kalb nicht einschätzen konnten und kein Risiko eingehen wollten", so die Verantwortlichen des Tierparks. Eine Zusammenführung sei aber geplant.