Paviane wurden an Geier und Löwen verfüttert! Tierpark-Chef: Töten bleibt notwendig

Nürnberg - Nach der Tötung von zwölf gesunden Pavianen im Nürnberger Tierpark am Dienstag sind weitere Details bekannt gegeben worden.

Alles in Kürze

Tierpark-Chef Dag Encke (l.) und der biologische Leiter des Tiergartens, Jörg Beckmann, stellten sich am Dienstagnachmittag der Presse. © Daniel Karmann/dpa

In einer Pressekonferenz erklärten Tierpark-Chef Dag Encke und der biologische Leiter des Tiergartens, Jörg Beckman, ihre Entscheidung.

Man habe sich lange dem Punkt verwehrt, Tiere zu töten – was am Ende dazu geführt habe, dass die Population in dem Gehe zu groß wurde.

Dadurch hätte die Gruppengröße einen ungesunden Bereich erreicht.

Mit externen Wissenschaftlern wurde ein "Entscheidungsbaum" für jedes der "Individuen" erstellt, erklärte Beckmann. Bestimmte Paviane – trächtige Weibchen oder Tiere aus Studien – wurden dabei direkt ausgeschlossen.

Die zwölf Guinea-Paviane, bei denen man sich zur "Entnahme" entschied, wurden zuerst in Transportboxen zur ersten Station gebracht. Für die Tiere sollte es sich so anfühlen, als ob sie in eine neue Einrichtung gekommen wären.

"Dann wurden sie Tierschutz-konform per Kugelschuss getötet", berichtet Beckmann weiter. Im Anschluss wurden wissenschaftliche Proben – auch für andere Einrichtungen – entnommen.