Zoo Duisburg mit neuem Angebot für Hundebesitzer: Was sich ab sofort ändert

Duisburg - Wer dem Duisburger Zoo samt seinem Hund einen Besuch abstatten möchte, kann das ab sofort nicht mehr nur unter der Woche tun: Der Tierpark öffnet seine Pforten für Hundebesitzer jetzt nämlich auch am Wochenende. Es gibt jedoch klare Regeln.

Alles in Kürze

Ab sofort sind Hund im Duisburger Zoo auch an den Wochenenden willkommen. Zuvor durften die Vierbeiner nur unter der Woche mitgebracht werden. © Zoo Duisburg

Während zahlreiche Zoos in Deutschland das Mitbringen von Hunden strikt untersagen, hatte der Zoo Duisburg die Fellnasen bereits vor rund sechs Jahren zu einem Besuch willkommen geheißen - allerdings nur unter der Woche. Diese Regel entfällt jedoch zum 1. August.

So dürfen Hundehalter ihre geliebten Vierbeiner ab sofort auch am Wochenende in den Tierpark mitnehmen, wie der Zoo nun offiziell bekannt gab.

"Wir haben von zahlreichen Hundebesitzern positive und dankbare Rückmeldungen erhalten, dass wir Hunde innerhalb der Woche erlauben. Durch die jahrelangen und guten Erfahrungen weiten wir das Angebot nun aus", erklärte Zoodirektorin Astrid Stewin und betonte, dass die Zoo-Tiere durch den Besuch der Hunde nicht beeinträchtigt würden.

"Wir haben genau und sehr intensiv beobachtet, wie unsere Tiere auf die Hunde reagieren, und jahrelange Erfahrungswerte gesammelt. Da es keine Probleme gibt, können wir die Hundetage guten Gewissens dauerhaft anbieten", so die Zoo-Chefin.

Wer seinen Vierbeiner mitbringen möchte, muss jedoch einige Regeln befolgen.