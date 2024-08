23.08.2024 14:15 6.824 Zugeschnappt! Frau klettert über Zoo-Zaun und streckt Hand nach Tiger aus

Eine Frau kletterte über eine Absperrung im Cohanzick Zoo in New Jersey (USA) und steckte ihre Hand in ein Tiger-Gehege!

Von Christian Beck

Bridgeton (USA) - Leichtsinnig und gefährlich: Die Polizei im US-Bundesstaat New Jersey sucht nach einer Frau, die über einen Zaun eines Zoos geklettert und auf Schmusekurs mit einem bengalischen Tiger gegangen ist! Die waghalsige Aktion einer Frau, die ihre Hand in ein Tiger-Gehege in New Jersey (USA) steckte, ging noch einmal glimpflich aus. © Collage: Screenshots/Facebook/Bridgeton Police Department Medien wie NBC oder CNN berichteten kürzlich über das mittlerweile gelöschte Video, das die Polizei von Bridgeton am Dienstag auf Facebook veröffentlichte. Der Vorfall soll sich im Cohanzick Zoo in Bridgeton zugetragen haben. Von welchem Tag die Aufnahmen stammen, ist unklar. "Eine Frau im Cohanzick Zoo stieg über den Holzzaun des Tiger-Geheges und begann, den Tiger anzulocken, dabei wurde sie fast gebissen, indem sie ihre Hand durch den Drahtzaun steckte", zitiert NBC den Beitrag der Polizei. Im Video ist zu sehen, wie der bengalische Tiger zuschnappt. Der Frau gelang es jedoch augenscheinlich noch rechtzeitig, ihre Hand aus dem Käfig zu ziehen. Glück gehabt!

