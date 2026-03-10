Kulleraugen-Baby aus Berliner Zoo war zum ersten Mal beim Arzt

Berlin - Das wenige Wochen alte Schlanklori-Jungtier aus dem Berliner Zoo hat seinen ersten Gesundheitscheck absolviert.

Das Schlanklori-Jungtier kam Ende Dezember im Berliner Zoo zur Welt. © -/Zoo Berlin/dpa

Der zierliche Primat mit den riesigen Kulleraugen wiegt 94 Gramm und ist ein Mädchen, wie der Zoo mitteilte. Das Jungtier kam am 29. Dezember 2025 zur Welt.

Schlankloris sind nachtaktive Primaten und kommen aus Südindien und Sri Lanka. Nach Angaben des Zoos werden sie von der Weltnaturschutzunion auf der Roten Liste als potenziell gefährdet gelistet. Die Unterart der Hochland-Schlankloris, die im Berliner Zoo gehalten wird, sei sogar stark gefährdet.

Von der Tierärztin gründlich untersucht wurde auch ein kleiner Wickelbär, der am 16. Januar im Nachtierhaus geboren wurde. "Beide Jungtiere haben die tierärztliche Kontrolle erfolgreich absolviert", erklärte Zootierärztin Franziska Sutter.

Das Wickelbär-Jungtier sei ein Männchen. Mit etwas Glück könnten Besucher den geschickten Kletterer in seinem Gehege sehen.