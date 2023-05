Löwen-Babys überleben erste Nacht im Schweriner Zoo nicht

Schwerin - Wie traurig! Im Schweriner Zoo hatten die Tierpfleger zwei Jahre lang auf Nachwuchs im Löwen-Gehege gehofft. Nun war es so weit, doch die beiden Jungtiere überlebten die erste Nacht nicht.

Im Schweriner Zoo sind zwei Löwen-Babys einen Tag nach ihrer Geburt gestorben. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

"Es kommt leider immer wieder vor, dass Kinder bei der Erstgeburt von Löwinnen sterben", erklärte Zoo-Biologin Sabrina Höft der svz. Vor allem bei der ersten Geburt seien die Mütter noch sehr unerfahren und mit den Kleinen überfordert.

Erst knapp zwei Wochen vor der Geburt hatte sich der Bauch deutlich bei Mutter Indi abgezeichnet. "Bei den Asiatischen Löwen dauert die Tragezeit etwa 110 Tage", so Höft. "Leider ist es nicht möglich, sich den wilden Tieren für eine Untersuchung einfach so zu nähern." Daher sei oberste Vorsicht geboten, damit man die Löwen nicht unnötig in Stress versetzt.

Die Zoo-Verantwortlichen sind voller Hoffnung, dass in nicht allzu ferner Zukunft weiterer Nachwuchs auf die Welt kommen wird. Der sieben Jahre alte Shapur, der 2021 aus dem französischen Mulhouse in die Hauptstadt des Landes Mecklenburg-Vorpommern gekommen war, habe gezeigt, dass er Nachkommen zeugen könne. "Indi wird aus der Erfahrung ihrer ersten Geburt lernen", war sich Höft sicher. Die elf Jahre alte Löwin sei bereits wieder rollig.