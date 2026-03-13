Wie niedlich! Dieser süße Nachwuchs tobt ab jetzt durch Hagenbeck

Hamburg - Wie niedlich! Im Tropen-Aquarium des Hamburger Tierparks Hagenbeck freuen sich die Kattas über Nachwuchs.

Im Tropen-Aquarium des Tierpark Hagenbeck wurde ein Katta-Baby geboren. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/tierpark_hagenbeck (2)

Dies gab der Tierpark am Freitag bekannt. "Erst einen Tag ist der oder die Kleine alt und beobachtet schon aufgeweckt die noch ungewohnte Umgebung, in den sicheren Armen der Mutter", hieß es in einer Mitteilung auf Instagram.

In die zuvor reine Männer-Gruppe waren Ende September drei Weibchen gezogen, nun kam der erste Nachwuchs auf die Welt.

Die Tragzeit bei den Kattas beträgt rund viereinhalb Monate, meist bringen die Weibchen nur ein Jungtier zur Welt.

In den ersten Lebenswochen klammert sich das Kleine eng an den Bauch der Mutter und wird so durch die Gegend getragen.

Laut Tierpark dauert es allerdings nicht lange, bis es neugieriger wird und auf den Rücken der Mutter klettert. So beginnt es schrittweise, seine Umgebung zu erkunden.