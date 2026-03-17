Das Warten hat ein Ende: So heißt das Tiger-Baby aus dem Berliner Tierpark

Berlin - Etwa zweieinhalb Monate nach ihrer Geburt hat das Sumatra-Tiger-Weibchen im Tierpark Berlin endlich einen Namen: Sie heißt Lilly.

Sumatra-Tiger-Weibchen Lilly wurde am 2. Januar im Berliner Tierpark geboren. © Jens Kalaene/dpa

Für Mutter Mayang ist Lilly der dritte Wurf mit dem Tigerkater Jae Jae, von dem sich der Tierpark Berlin leider vor Kurzem wegen einer schweren Nierenerkrankung verabschieden musste.

Aus mehr als 1000 Vorschlägen suchte eine "Tigerjury" den Namen aus, wie der Tierpark mitteilte. Mit dem Namen "Lilly" starten nun alle weiblichen Nachkommen von Mutter Mayang und Vater Jae Jae mit dem Anfangsbuchstaben "L".

Außerdem harmoniere der Name gut mit dem Klang des Jungtigers und enthält eine literarische Anspielung auf die Figur Tigerlily aus Peter Pan.

Sie gilt als clever, mutig und eigenständig – Eigenschaften, die auch beim kleinen Tiger-Mädchen deutlich zu erkennen seien.

"Sumatra-Tiger gelten als die seltensten Großkatzen der Welt. Durch Lebensraumverlust und menschliche Eingriffe ist ihre Population in der Wildnis auf nur noch etwa 400 bis 600 Tiere geschrumpft", erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem in der Mitteilung.