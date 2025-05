Nach jahrelangem Leerstand: Neuer Badespaß im Tierpark Hagenbeck

Nach jahrelangem Leerstand sind am Dienstagmorgen zwei neue Bewohner in das Gehege direkt am Eingang des Tierparks Hagenbeck gezogen.

Von Madita Eggers, Tobias Bruns

Hamburg - Nach jahrelangem Leerstand sind am Dienstagmorgen zwei neue Bewohner in das Gehege direkt am Eingang des Tierparks Hagenbeck in Hamburg gezogen. Unter neugierigen Blicken der neuen Nachbarn, den Elefanten, nutzten Tapir Yamari (11) und Wasserschwein Ramon (3) die erste Gelegenheit, um genüsslich ein Bad zu nehmen.

Alles in Kürze Neue Bewohner im Tierpark Hagenbeck: Tapir Yamari und Wasserschwein Ramon.

Größerer Teich ermöglicht Schwimmen und Tauchen für die Tiere.

Zootierarzt Dr. Michael Flügger freut sich über den neuen Bereich.

Tapir-Männchen Teodor kommt in wenigen Tagen hinzu.

Besucher können die Tiere im Wasser erleben, da sie gerne schwimmen. Mehr anzeigen

Yamari (11) und Ramon (3, r.) inspizierten nach ihren Bädern die Einweihungsgeschenke des Zoos: prall gefüllte Futterkörbe. Sowohl Tapire auch als Wasserschweine sind Vegetarier. © Tag24/Madita Eggers Ein wesentlicher Bestandteil des neuen Geheges im Vergleich zum alten ist ein größerer und vor allem tieferer Teich. "Da können die beiden richtig schön schwimmen und das Wasserschwein kann tauchen", so Dr. Michael Flügger bei der feierlichen Einweihung gegenüber TAG24. Der Zootierarzt habe lange auf diesen Moment gewartet. "Dass dieser Bereich so lange leer stand, war natürlich schade, weil wir unseren Besuchern und Besucherinnen direkt von Anfang etwas bieten wollen. Ich glaube, die Kombi hier mit Tapiren und Wasserschwein, die ist richtig cool." In wenigen Tagen zieht dann noch Neuzugang und Tapir-Männchen Teodor ein. Von Problemen bei der Eingewöhnung geht Flügger nicht aus: "Die haben ja genug Platz, sich aus dem Weg zu gehen, und wir haben hier Tapire eigentlich fast immer paarweise gehalten. Das klappt gut." Zoo News Rüsselstarke Rückkehr: Berliner Zoo bekommt Zuwachs im Schwarz-Weiß-Club Yamaris Partner Xingo war 2023 gestorben. Seitdem lebt die Tapir-Frau alleine mit Ramon zusammen. "Wir wollten ihr Zeit geben, aber auch das neue Männchen nicht erst an das alte und dann direkt wieder an ein neues Gehege gewöhnen müssen." Und das Zusammenleben mit Wasserschwein Ramon klappe eh super. Tapire und Wasserschweine können auch in freier Wildbahn aufeinandertreffen, so der Tierarzt. "Beide Arten kommen aus Südamerika und leben im Bereich vom Amazonas, viel an den Flussufern und im Wasser." Konkurrenz entstehe durch die unterschiedlichen Körpergrößen keine. So war es am Dienstag auch kein Problem, dass sie sich auch mal an dem Futterkorb - ein Einweihungsgeschenk des Zoos an die Tiere - des jeweils anderen bedienten.

Wasserschwein Ramon beim ersten Badegang im neuen Gehege. © Tag24/Madita Eggers

Auch Tapir-Dame Yamari nutzte die erste Gelegenheit, um in dem neuen Teich schwimmen zu gehen. © Tag24/Madita Eggers

