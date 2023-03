Tierpark Hagenbeck trauert um Tapir Xingo: "Wir sind unendlich traurig"

Tapir Xingo wurde 31 Jahre alt. © Hagenbeck, Götz Berlik

"Wir sind unendlich traurig, unser Xingo ist tot", teilte der Tierpark am Wochenende auf Instagram mit. Xingo hätte aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert werden müssen.



Er habe es geliebt, gebürstet und gekrault zu werden, erinnerte sich der Tierpark in seinem Post. "Manche Besucher brachten sogar ihre eigenen Bürsten mit, um unseren Tapirmann zu kraulen."

Zahlreiche Follower des Zoos bekundeten in den Kommentaren ihr Beileid.

Das Tier sei laut Mitteilung 1991 in Hagenbeck zur Welt gekommen, habe sich immer bester Gesundheit erfreut und insgesamt 14 Mal für Nachwuchs gesorgt, erklärte der Hamburger Tierpark. "Und so bleibt zu hoffen, dass er seine wertvollen Gene an seine Kinder weitergegeben hat, die ein ebenso langes Leben haben werden."

Für Tapirweibchen Jamari müsse nun ein neuer Partner gefunden werden. Diese Aufgabe übernehmen Koordinatoren des "Europäischen Erhaltungszuchtprogramms" (EEP).

"Die Koordinatoren für Tapire entscheiden anhand der Genetik der Tiere, welche Tapire zusammenpassen und welche Tapirverpaarung sinnvoll ist, um gesunde und genetisch wertvolle Nachkommen zu erhalten."