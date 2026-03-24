Nachwuchs-Glück in der Wilhelma: Kleines Trampeltier-Mädchen erobert die Anlage

Stuttgart - Flauschig, noch ein wenig wackelig auf den Beinen, aber bereits extrem neugierig: In der Stuttgarter Wilhelma gibt es einen zuckersüßen Neuzugang. Am 13. März hat ein kleines Trampeltier-Weibchen das Licht der Welt erblickt und erkundet nun die große Außenanlage.

Das kleine Trampeltier bleibt immer dicht an der Seite von Mama Chiara. © Wilhelma Stuttgart

Für den zoologisch-botanischen Garten ist die Geburt der kleinen Stute ein echter Grund zum Feiern. Da sie ein weibliches Tier ist, stehen die Chancen besonders gut, dass sie langfristig in der Stuttgarter Herde bleiben und diese verstärken kann, teilte der Zoo auf Instagram mit.

Besucher können das kleine Fohlen ab sofort dabei beobachten, wie es gemeinsam mit Mama Chiara die Außenanlage unsicher macht und täglich ein Stückchen mutiger wird.

Mutter Chiara ist selbst ein Kind des Stuttgarter Zoos und kam dort vor 17 Jahren zur Welt. Gemeinsam mit ihrem neugeborenen Nachwuchs bildet sie das Herzstück der kleinen Herde im Bereich des Asiatischen Dorfs.