Mehr Platz für Affen: Neues Gehege im Chemnitzer Tierpark

Chemnitz - Große Freude im Chemnitzer Tierpark : Der kleine Zoo hat zwei neue Anlagen bekommen, die ab sofort besichtigt werden können - auch wenn in einem Gehege noch niemand wohnt.

Das Dschelada-Gehege ist eine der beiden neuen Anlagen im Tierpark. Nachbarn der kleinen Paviane sind künftig die Steinböcke. © Ralph Kunz

Auf knapp 2000 Quadratmetern wuchsen ein modernes Domizil für Steinböcke und eines für Affen. Gesamtwert: 650.000 Euro, von denen allerdings einige Tausend weniger bezahlt werden mussten, weil zum Beispiel Architekt Max Humburg (48) einen Teil seines Honorars spendete. Er betreibt ein Büro in Leipzig, stammt aber aus Chemnitz.



"Dscheladas", heißen die drolligen Affen. Sie gehören zur Familie der Paviane, sind aber vergleichsweise klein. Der Clan machte bei der Eröffnung am Donnerstag bereits gehöriges Affentheater, angefangen bei Rangstreitigkeiten, Verfolgungsjagden der Jüngsten bis hin zum unerlässlichen Lausen.



Die Tiere werden einmal mit den Steinböcken des Tierparks zusammenleben. Weil die aber gerade frischgebackene Eltern geworden sind, leben sie noch in ihrem alten Gehege im Zugangsbereich.

Später aber soll es mal als WG zu den Affen gehen; man tut sich nichts, das funktioniert, versicherte Tierparkchefin Dr. Anja Dube (53).