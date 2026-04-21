Neue Tierart im Hamburger Zoo: Diese Brüder erkunden ab sofort verwaistes Löwengehege

Hamburg - Diese Brüder fallen sofort ins Auge: lange Beine, große Ohren und ein markantes, geflecktes Fell. Im Tierpark Hagenbeck sind am 14. April 2026 zwei junge Serval-Kater eingezogen. Die beiden stammen aus dem Zoo Dvůr Králové in Tschechien .

In ihrer afrikanischen Heimat südlich der Sahara sind die Serval-Kater perfekt an das Leben in Savannen und Graslandschaften angepasst. © Hagenbeck

Noch erkunden die beiden vorsichtig ihr neues Zuhause: das derzeit verwaiste Löwengehege.

Nach einer ersten Eingewöhnungsphase gehen die beiden Katzen seit dem heutigen Dienstag nun auch draußen auf Entdeckungstour, wie der Zoo am Dienstag mitteilte.

Zootierarzt Dr. Flügger betont die Bedeutung des Neuzugangs: "Uns freut es ganz besonders, dass wir wieder eine Kleinkatzenart bei Hagenbeck zeigen können. Die letzten Kleinkatzen waren Luchse, die Hagenbeck Mitte der 90er-Jahre verlassen haben."

Mit den beiden Brüdern erweitert der Tierpark Hagenbeck seinen Bestand um zwei besondere Vertreter der afrikanischen Katzenwelt.

Servale sind südlich der Sahara beheimatet und leben vor allem in offenen Savannen und Graslandschaften in der Nähe von Gewässern. Mit ihren langen Beinen können sie Beute aus bis zu drei Metern Höhe anspringen. Dank ihres außergewöhnlichen Gehörs nehmen sie selbst kleinste Geräusche im hohen Gras wahr.

Besucher und Besucherinnen haben nun die Gelegenheit, die eleganten Tiere aus nächster Nähe zu beobachten und mehr über ihre besonderen Fähigkeiten zu erfahren.