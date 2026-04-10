Fatou ist der älteste Gorilla der Welt: Darum freut sich PETA nicht über ihren Geburtstag

Berlin - Jedes Jahr am 13. April feiert der Berliner Zoo den Geburtstag von Gorilladame Fatou. Mit schätzungsweise 69 Jahren gilt sie als die weltweit Älteste ihrer Art. Die Tierschutzorganisation PETA sieht wenig Grund zur Freude.

Gorilla-Seniorin Fatou gilt als der älteste lebende Gorilla der Welt. (Archivfoto) © Lilli Förter/dpa

Seit 1959 lebt Fatou im Berliner Zoo. Anstatt eine große Fete zu feiern, will PETA den Anlass nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass Fatous "Geburtstag" zugleich der "Jahrestag ihrer Gefangenschaft" ist.

"Fatou steht seit Jahrzehnten stellvertretend für das Leid von Menschenaffen in Zoos: als Kind ihrer Familie und Umgebung entrissen, eingesperrt und über lange Zeit sozial isoliert", erklärte PETA-Biologin Yvonne Würz.

Seit dem Tod ihrer Gefährtin Gigi im Jahr 2009 lebe Fatou allein in ihrem Gehege, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Aus Sicht der Organisation verkennt der Zoo mit der jährlichen Geburtstagsfeier Fatous Schicksal und das damit verbundene Leid. Statt eines "Pseudo-Geburtstags" müsse der Zoo, so Würz, das "Unrecht eingestehen" und langfristig die Tierhaltung beenden.

Nach Angaben von PETA unterschreiten die Gehege für Menschenaffen im Berliner Zoo teils deutlich die Mindeststandards des sogenannten Säugetiergutachtens des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Auch das geplante neue Affenhaus könne, so die Organisation, den komplexen Bedürfnissen der Tiere - etwa nach Bewegung, sozialer Interaktion und Rückzugsmöglichkeiten - nicht gerecht werden.