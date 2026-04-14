Seltener Zuchterfolg: Das "Glücksferkel" der Wilhelma erkundet die Außenanlage

Stuttgart - Aus der Wilhelma in Stuttgart gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Bei den seltenen indonesischen Hirschebern hat ein "Glücksferkel" das Licht der Welt erblickt.

Das Ferkel zeigte sich zunächst noch schüchtern und blieb nah bei seiner Mutter. © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Eigentlich kam das weibliche Ferkel bereits im November 2025 zur Welt, doch erst jetzt, mit den steigenden Temperaturen, zeigt sich das Jungtier immer öfter der Öffentlichkeit.

Besonders an warmen Frühlingstagen können Besucher die kleine Familie nun immer häufiger auf der Außenanlage beobachten, wie sie gemeinsam die Sonne genießt.

Hirscheber (Babirusas) sind eine biologische Besonderheit, wie der Zoo mitteilt. Sie gehören zwar zur Familie der Echten Schweine, bilden aber eine ganz eigene Gattung. Ihr Name rührt von den markanten, bogenförmig nach oben wachsenden Eckzähnen der Männchen her, die fast wie ein Geweih wirken.

In ihrer Heimat, den tropischen Regenwäldern der indonesischen Insel Sulawesi, leben die Weibchen in kleinen sozialen Gruppen, während die Männchen meist als Einzelgänger durch den Dschungel streifen.