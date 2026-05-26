Neugierige Blicke über den Zaun: Flauschiger Zuwachs in der Wilhelma

Stuttgart - Putzige Neuigkeiten aus der Stuttgarter Wilhelma: Im Asiatischen Dorf des Zoos hat ein neues Hausyak sein Revier bezogen. Die einjährige Yak-Kuh fällt zwischen ihren Artgenossen mit einem ganz besonderen Look auf.

In der Wilhelma ist ein Yak-Weibchen neu eingezogen. © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Aufmerksame Besucher können den Neuzugang bereits auf der Weide entdecken. Im Gegensatz zu den meist dunkelbraunen Herdenmitgliedern trägt die junge Yak-Kuh, die aus dem Thüringer Zoopark Erfurt nach Stuttgart kam, einen markanten weißen Streifen. Dieser zieht sich von der Stirn über den Rücken bis zum buschigen Schwanz hinab.

Nach der obligatorischen Quarantäne-Zeit durfte das zierliche Yak nun zum ersten Mal die Außenanlage erkunden. "Noch ist es etwas zurückhaltend gegenüber seinen Artgenossen, wird sich aber sicher schnell in die Gruppe einleben", erklärt Wilhelma-Kuratorin Kerstin Ludmann zuversichtlich.

Begrüßt wurde das Yak-Mädchen nicht nur von der eigenen Herde. Auch die direkt benachbarten Trampeltiere haben die neue Mitbewohnerin bereits neugierig über den Zaun hinweg beäugt.