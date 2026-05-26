Neugierige Blicke über den Zaun: Flauschiger Zuwachs in der Wilhelma

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Flauschige Neuigkeiten aus der Stuttgarter Wilhelma: Im Asiatischen Dorf des Zoos hat ein neues Hausyak sein Revier bezogen.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Putzige Neuigkeiten aus der Stuttgarter Wilhelma: Im Asiatischen Dorf des Zoos hat ein neues Hausyak sein Revier bezogen. Die einjährige Yak-Kuh fällt zwischen ihren Artgenossen mit einem ganz besonderen Look auf.

In der Wilhelma ist ein Yak-Weibchen neu eingezogen.
In der Wilhelma ist ein Yak-Weibchen neu eingezogen.  © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Aufmerksame Besucher können den Neuzugang bereits auf der Weide entdecken. Im Gegensatz zu den meist dunkelbraunen Herdenmitgliedern trägt die junge Yak-Kuh, die aus dem Thüringer Zoopark Erfurt nach Stuttgart kam, einen markanten weißen Streifen. Dieser zieht sich von der Stirn über den Rücken bis zum buschigen Schwanz hinab.

Nach der obligatorischen Quarantäne-Zeit durfte das zierliche Yak nun zum ersten Mal die Außenanlage erkunden. "Noch ist es etwas zurückhaltend gegenüber seinen Artgenossen, wird sich aber sicher schnell in die Gruppe einleben", erklärt Wilhelma-Kuratorin Kerstin Ludmann zuversichtlich.

Begrüßt wurde das Yak-Mädchen nicht nur von der eigenen Herde. Auch die direkt benachbarten Trampeltiere haben die neue Mitbewohnerin bereits neugierig über den Zaun hinweg beäugt.

Das Weibchen lebt sich derzeit in seinem neuen Zuhause ein.
Das Weibchen lebt sich derzeit in seinem neuen Zuhause ein.  © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann
Das neue Yak-Weibchen machte auch schon Bekanntschaft mit den Trampeltieren auf der benachbarten Anlage.
Das neue Yak-Weibchen machte auch schon Bekanntschaft mit den Trampeltieren auf der benachbarten Anlage.  © Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

Zusammen mit Kaschmirziegen, Romanovschafen und Vietnamesischen Hängebauchschweinen macht der dreifarbige Neuzugang den Asiatischen Schaubauernhof der Wilhelma noch aufregender.

Titelfoto: Wilhelma Stuttgart/Birger Meierjohann

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