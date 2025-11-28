Nur drei Monate nach dem Tod seiner Mutter: Löwe Nawiri gestorben

Hamburg - Traurige Nachrichten aus dem Tierpark Hagenbeck: Nur drei Monate nach dem Tod seiner Mutter Tembesi ist nun auch Löwe Nawiri verstorben. Damit leben aktuell keine Löwen mehr in dem Hamburger Zoo.

Löwe Nawiri musste am Freitag eingeschläfert werden. © Lutz Schnier

Tembesi war im September 2025 im Alter von 22 Jahren gestorben, nachdem sich ihr Gesundheitszustand stetig verschlechtert hatte.

Die Löwendame wurde am 15. August 2003 im dänischen Givskud Zoo geboren und kam im April 2005 nach Hagenbeck. Am 13. August 2006 brachte sie dort fünf Löwenbabys zur Welt – eines davon war Nawiri, der sein ganzes Leben in Hagenbeck zusammen mit seiner Mutter verbracht hat.

"Leider wurde der Zustand von unserem Löwenmännchen zusehends schlechter. In den letzten Tagen hat Nawiri extrem schlecht gefressen, selbst sein Lieblingsfutter Huhn hat er nicht mehr angerührt", erklärt Dr. Adriane Prahl, Zootierärztin bei Hagenbeck, am Freitag.

"Hinzu kam, dass er altersbedingt kaum noch aufstehen konnte, sodass wir den Entschluss fassen mussten, das Tier zu erlösen." Nawiri erreichte ein respektables Alter von 19 Jahren. Eine pathologische Untersuchung des Löwen soll noch heute durchgeführt werden, die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.