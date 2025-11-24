Skrupelloses Vorgehen oder gängige Praxis? Deshalb verfüttern Zoos ihre eigenen Tiere

Leipzig - Mehrfach am Tag werden Zoo-Bewohner mit Fleisch gefüttert. Ob etwa Löwen, Schlangen oder Greifvögel: Manche Tiere ernähren sich vor allem davon. Aber warum verfüttern Zoos manchmal auch tote Tiere aus eigener Züchtung?

In manchen Zoos ist es gängige Praxis, Tiere zu töten und an andere Tiere zu verfüttern. (Symbolbild) © Ludìk Peøina/CTK/dpa

2014 etwa löste der Kopenhagener Zoo weltweit Entsetzen aus, weil er eine gesunde Giraffe getötet und verfüttert hatte.



Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold (61) hatte es vor zwei Jahren als "geübte Praxis" bezeichnet, dass ein Tier, das nicht in anderen Zoos untergebracht werden kann, getötet und verfüttert wird. Zuvor war ein 15 Jahre alter Zebra-Hengst vor Besucherinnen und Besuchern an Löwen verfüttert worden.



"Bei uns werden jeden Tag tote Tiere an andere Tiere verfüttert", berichtet die Sprecherin des Leipziger Zoos, Maria Saegebarth, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch im Bergzoo in Halle ist das so. Jüngst wurde dort ein eigener Truthahn geschlachtet und an Sumatra-Tigerin Lara verfüttert.

Der Zoo teilte auf Nachfrage mit, man habe sich für das Schlachten eines männlichen Truthahns entschieden, da nicht alle Vögel den Regeln entsprechend vor der sich derzeit ausbreitenden Vogelgrippe hätten geschützt werden können.