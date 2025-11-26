Trauriger Abschied: Ganze Elefantenfamilie verlässt ostdeutschen Zoo für immer

Halle (Saale) - Dieser Abschied wird richtig wehtun: Der Zoo in Halle muss seine komplette Elefantenfamilie ziehen lassen. Das Ziel ist schon klar, die Vorbereitungen laufen.

Elefantenkuh Tana (l.) und Tochter Tamika sollen weiteren Nachwuchs bekommen. Dafür reicht die Platzkapazität im Zoo allerdings nicht aus. © Zoo Halle/Dr. Dennis Müller

Die schlechte Nachricht für die Besucher zuerst: Der Familienverband wird schon im kommenden Jahr in den Tierpark Berlin umziehen. Eine Rückkehr in den beliebten Bergzoo wird es nicht geben, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Der Hallenser Zoo plant die größte bauliche Neugestaltung des Geländes seiner Geschichte. Und das ist einer der Gründe, warum die kleine Herde ihr Elefantenhaus verlassen muss.

Zwar soll die Elefantenanlage ebenfalls umfassend modernisiert werden, doch der Platz wird auch in Zukunft nicht reichen für eine sich potenziell weiter vergrößernde Gruppe.

Denn die 2016 geborene Elefantenkuh Tamika ist mittlerweile geschlechtsreif, sie und ihre Mutter Tana (geboren 2001) sollen langfristig Nachwuchs bekommen.

Und so packen nicht nur die beiden ihre Koffer, um die große Reise in die Hauptstadt anzutreten. Auch Tanas Mutter Pori, die 1981 noch in Simbabwe geboren wurde und zwei Jahre später nach Deutschland kam, zieht mit um; außerdem Tamikas Schwester Elani (2019) und Nesthäkchen Simon (2024).