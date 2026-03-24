Sorge um Eisbär nach Unglück im Karlsruher Zoo: Mika wurde Zeh amputiert
Karlsruhe - Die Sorge um den Stuttgarter Eisbären Mika war groß, doch nun gibt es Entwarnung: Nach einem schmerzhaften Unfall am vergangenen Freitag erholt er sich von den Folgen seiner OP.
Am Freitag hatte sich der einjährige Mika auf der Außenanlage an der Frontscheibe verkeilt. Seine Kralle geriet dabei in einen schmalen Spalt. Beim Versuch, sich zu befreien, riss ein Teil eines Zehs an der linken Vorderpfote ab.
"Die Zootierärzte hatten Mika direkt in Narkose gelegt, um die Wunde untersuchen zu können", erklärte der Zoo in einer Mitteilung. Da die Verletzung zu schwerwiegend war, musste der betroffene Zeh operativ entfernt werden.
Mika habe sich gut von der Narkose erholt und darf mittlerweile sogar wieder gemeinsam mit seiner Gefährtin Nuka die kleine Außenanlage erkunden.
Trotz des operativen Eingriffs läuft die Genesung bislang nach Plan. "Die Wundheilung verläuft bislang gut", bestätigte der Zoo. Der junge Eisbär bekomme weiterhin Schmerzmittel und Antibiotika.
Titelfoto: Zoo Karlsruhe