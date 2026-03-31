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Traurige Nachricht aus dem Hallenser Zoo: Löwin Nyla mit 18 Jahren eingeschläfert
Halle (Saale) - Traurige Nachrichten aus dem Hallenser Zoo: Wie der Tierpark auf Facebook bekannt gab, musste Löwin Nyla im stolzen Alter von 18 Jahren eingeschläfert werden.
Schon seit einiger Zeit sei die Löwen-Dame wegen einer chronischen Nierenerkrankung behandelt worden, wie der Zoo weiter mitteilte.
In den vergangenen Tagen sei es ihr dann zum wiederholten Male schlecht gegangen. Da es keine Hoffnung auf Besserung gab, beschlossen das Tierarzt-Team und die zoologische Leitung, die Löwin von ihrem Leid zu erlösen.
"Wir trauern um ein wunderbares Tier", erklärte der Zoo Halle in der Bekanntmachung. Für Löwe Akinda werde sich nun um eine neue Partnerin bemüht.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Facebook.com/zoohalle