Platz für Pandas: Diese Tiere müssen in Hellabrunn weichen

München - Um Platz für die neuen Pandas zu schaffen, hat der Münchner Tierpark Hellabrunn seine Mantelpaviane nach Bosnien und Algerien abgegeben.

Zwei Pandas werden aus China an den Münchner Zoo verliehen. (Symbolfoto) © Chan Long Hei/AP/dpa

Der Transport sei unkompliziert verlaufen, alle Tiere seien wohlauf, teilte der Zoo mit. Und ergänzte: "Der Umzug der Paviane ist zugleich ein erster wichtiger Meilenstein für das Großprojekt Panda, denn die bisherige Pavian-Anlage wird künftig Teil der neuen Panda-Anlage sein."

Dort sollen 2028 zwei Riesenpandas einziehen. Sie sind eine Leihgabe der Volksrepublik China, die die Bären seit mehr als 50 Jahren nach politischen Gesichtspunkten ins Ausland verleiht. München bekommt nach Berlin als zweiter Tierpark in Deutschland Riesenpandas. Die Tiere gelten in der freien Wildbahn als gefährdet.

Der Spatenstich für das neue Panda-Gehege werde in einigen Monaten sein, teilte der Tierpark Hellabrunn nun mit. Die zweite Hälfte der Anlage entstehe auf dem Gelände der bisherigen Lama-Anlage.

Die dort lebenden Tiere würden im Laufe des Jahres in das Hellabrunner Mühlendorf umziehen, das ist die bayerisch-alpine Themenwelt des Tierparks.