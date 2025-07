Nach Tod von Elefant Otto: So geht es der Herde in Hellabrunn

Der plötzliche Tod des jungen Zoo-Lieblings hinterlässt nun eine spürbare Lücke in der Gruppe. Weil Elefantenkuh Temi sich eine neue Position in der Gruppe suchen muss, steht sie in einer Art Konkurrenz zu Rani, erklärt der Experte die Dynamik unter den Tieren.

Elefantenkuh Rani (15) und ihre Tochter Savani (2) sind gerade erst nach München umgezogen. © Jan Saurer/Tierpark Hellabrunn /dpa

"Rani ist eine herausfordernde Elefantenkuh mit einer nicht ganz einfachen Vorgeschichte. In Leipzig war sie nicht in eine Herde integriert – und auch bei uns zeigt sie, dass sie manchmal nicht genau weiß, wie sie sich gegenüber anderen Elefanten verhalten soll", so Materna zum Neuling in München.

Die Eingewöhnung in eine neue Herde kann sich über Wochen, Monate oder sogar Jahre erstrecken.

Rani steht in Abstimmung mit dem Kuratorenteam und den Tierärzten im Fokus: Es wird darauf geachtet, dass sie Rückzugsmöglichkeiten und ausreichend Futter zur Verfügung hat. Trotzdem soll sie nicht den Anschluss verlieren: "Gerade bei Rani ist es extrem wichtig, dass sie sich nicht zu sehr zurückzieht", betont Materna.

Eine wichtige Rolle fällt daher auf Ranis Tochter Savani: Sie ist das Bindeglied zu Temi und Mangala und sorgt für soziale Stabilität in der Herde.

"Ziel ist es, langfristig eine stabile und harmonische Herdenstruktur zu fördern", so der Plan des Tierparks. Dabei wird die Gruppe mit Sorgfalt und fachlicher Expertise unterstützt.