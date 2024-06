Süß und selten: Zoo Duisburg meldet Nachwuchs bei Mini-Kängurus!

Duisburg - Von Weitem würde man eher an ein Nagetier denken, ist es aber nicht! Im Zoo Duisburg gibt es jetzt süßen Nachwuchs bei den seltenen Langschnauzen-Kaninchenkängurus.

Winzig klein, aber trotzdem ein Beuteltier: Das neugeborene Langschnauzen-Kaninchenkänguru im Zoo Duisburg. © Zoo Duisburg / M. Appel

Das kleine Beuteltier ist gerade mal so groß wie ein Grashalm. Laut Informationen des Zoos Duisburg hat das Baby-Känguru mittlerweile den Beutel der Mutter verlassen und erkundet die Umgebung.

Weil die Tiere dämmerungsaktiv sind, hat man nur selten die Chance, sie auch zu Gesicht zu bekommen. Am ehesten kann man noch am Nachmittag einen Blick auf die "Langnasenpotoroos" werfen. So werden diese sehr kleinen Kängurus auch genannt.

Die Langschnauzen-Kaninchenkängurus gelten in ihrer Heimat Australien mittlerweile als gefährdet. Vor allem die verheerenden Waldbrände dort und die in die Region vom Menschen eingeschleppten Katzen und Füchse machen den kleinen Kängurus das Leben schwer.