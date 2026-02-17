Trauer um Jamila: Giraffenkuh stirbt bei tragischem Unfall im Zoo

Hannover - Der Unfalltod einer Giraffe erschüttert den Erlebnis-Zoo Hannover. Die zwölfjährige Giraffenkuh Jamila sei am Montag in der Innenanlage unglücklich gestürzt und trotz sofortigen Eingreifens des Zoo-Teams gestorben, teilte der Zoo mit.

Die zwölfjährige Giraffe Jamila ist am Montag, 16. Februar, in ihrer Innenanlage unglücklich gestürzt und gestorben. (Archivfoto) © Erlebnis-Zoo Hannover/dpa

Die genaue Todesursache werde noch untersucht.

Rothschild-Giraffen können nach Angaben des Berliner Tierparks im natürlichen Lebensraum bis zu 25 Jahre alt werden, in menschlicher Obhut bis zu 35 Jahre.

"Wir sind sehr, sehr traurig", zitierte der Zoo die Tierpfleger. Jamila sei eine "liebenswerte, ruhige und zurückhaltende Giraffenkuh" gewesen, "wir werden sie sehr vermissen".

Die tote Jamila liege derzeit in der Pathologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, sagte eine Sprecherin. Es bestehe der Verdacht auf einen Genickbruch. Das Ergebnis der Untersuchung könne aber noch einige Tage auf sich warten lassen.