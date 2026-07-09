Tierpark Hagenbeck wieder farbenfroh: Flamingos erobern ihr umgebautes Zuhause zurück
Hamburg - Raus in die Sonne: Passend zum Beginn der Sommerferien in Hamburg dürfen die Flamingos im Tierpark Hagenbeck ihre neugestaltete Außenanlage bewundern.
Nachdem die denkmalgeschützte Teichanlage umfangreich modernisiert wurde, haben die rosafarbenen Vögel nun ihr umgebautes Zuhause zurück, teilte der Tierpark Hagenbeck mit.
Mittelpunkt des Umbaus: Eine leistungsstarke Filteranlage im Vogelteich, die für dauerhaft hohe Wasserqualität sorgen soll. Damit würden die Lebensbedingungen der farbenfrohen Vögel verbessert werden.
"Die neue Filteranlage sorgt für eine deutlich verbesserte Wasserqualität und schafft beste Voraussetzungen für eine artgerechte Haltung. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit, die Tiere in einer naturnah gestalteten Umgebung zu beobachten", erklärte Walter Wolters, Geschäftsführer des Tierparks Hagenbeck.
Tierpark Hagenbeck: Vogelteich ist beliebtes Fotomotiv
Die neu sanierte Anlage sei gezielt an die Bedürfnisse der Flamingos angepasst. Da die Tiere ihre Nahrung durch das gefilterte Wasser aufnehmen und ihr Gefieder damit putzen, gilt sauberes Wasser als Grundvoraussetzung.
"Wir haben eine sehr aufwendige Filteranlage installiert, die ganzjährig reinigt. Damit sparen wir uns die vierteljährliche Reinigung. Verschiedene Strömungspumpen sorgen das ganze Jahr über für gute Wasserqualität", sagt Tobias Taraba, Bereichsleiter Tiermanagement.
Durch die Rückkehr der Flamingos auf die Außenanlage, bekommen die Besucher am Afrika-Panorama wieder einen farbenfrohen Anblick zu sehen. Laut Hagenbeck sind die rosafarbenen Tiere am Vogelteich eines der beliebtesten Fotomotive des Tierparks.
Das Modernisieren der Außenanlage wurde durch die Stiftung Hagenbeck unterstützt - die rund 1 Million Euro investiert habe.
Titelfoto: Tierpark Hagenbeck