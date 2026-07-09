Tierpark Hagenbeck wieder farbenfroh: Flamingos erobern ihr umgebautes Zuhause zurück

Hamburg - Raus in die Sonne: Passend zum Beginn der Sommerferien in Hamburg dürfen die Flamingos im Tierpark Hagenbeck ihre neugestaltete Außenanlage bewundern.

Die Flamingos sind zurück in ihrem modernisierten Außengehege. © Tierpark Hagenbeck

Nachdem die denkmalgeschützte Teichanlage umfangreich modernisiert wurde, haben die rosafarbenen Vögel nun ihr umgebautes Zuhause zurück, teilte der Tierpark Hagenbeck mit.

Mittelpunkt des Umbaus: Eine leistungsstarke Filteranlage im Vogelteich, die für dauerhaft hohe Wasserqualität sorgen soll. Damit würden die Lebensbedingungen der farbenfrohen Vögel verbessert werden.

"Die neue Filteranlage sorgt für eine deutlich verbesserte Wasserqualität und schafft beste Voraussetzungen für eine artgerechte Haltung. Gleichzeitig bieten wir unseren Gästen die Möglichkeit, die Tiere in einer naturnah gestalteten Umgebung zu beobachten", erklärte Walter Wolters, Geschäftsführer des Tierparks Hagenbeck.