Vom Aussterben bedroht: Tierpark freut sich über Affennachwuchs

Gettorf - Nachwuchs gegen das Artensterben: Im Tierpark Gettorf hat es in diesem Jahr gleich drei Geburten bei den Schopfmakaken gegeben.

Nach mehreren Jahren Pause gab es dieses Jahr im Tierpark Gettorf gleich dreimal Nachwuchs bei der vom Aussterben bedrohten Affenart. © Frank Molter/dpa

"Wir freuen uns über jeden Nachwuchs", sagte Tierpark-Biologin Gabriele Ismer. Aber über den dieser Affen noch ein bisschen mehr als sonst: Denn die Schopfmakaken sind vom Aussterben bedroht, und der Nachwuchs ist für den Erhalt der gesamten Population wichtig.

Der Bestand in den europäischen Zoos wird durch ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) koordiniert. Der Tierpark Gettorf ist eigenen Angaben zufolge einer der wenigen Zoos in Europa, der diese Affen züchtet.

Nach mehreren Jahren Pause, in denen kein Männchen im Tierpark war, gibt es in diesem Jahr nun einen regelrechten Babyboom: Nach zwei Geburten im Frühjahr ist am 6. September ein weiteres Affenbaby geboren worden.

Nachdem im Oktober 2022 der neue Mann Hung aus dem Tierpark Hamm nach Gettorf gezogen ist, habe sich die Frage gestellt, ob es mit der Fortpflanzung klappe, sagte Ismer. Es klappte.