Vom Aussterben bedroht: Zoo feiert die Geburt eines Spitzmaulnashorns

Die Geburt des Kalbes am 12. November war nach Zuris 15-monatiger Schwangerschaft insofern ungewöhnlich, als dass sie bei Tageslicht stattfand, so dass die Tierpfleger den Vorgang filmen konnten.

"Sie ist sehr wissbegierig und voller Energie, was einfach großartig zu sehen ist. Die Ankunft des Neugeborenen ist ein weiterer positiver Schritt zum Schutz dieser Art", fügte Evison hinzu.

Das Östliche Spitzmaulnashorn wird von der International Union for the Conservation of Nature (IUCN) als stark gefährdet eingestuft, was bedeutet, dass es in freier Wildbahn mit hoher Wahrscheinlichkeit aussterben wird.

Nashörner werden seit mehr als einem Jahrhundert wegen ihrer Hörner gejagt und gewildert, die auf illegalen Wildtiermärkten verkauft werden. Etwa 95 Prozent der afrikanischen Nashornpopulation sind bereits verloren gegangen. In Kenia, Tansania und Ruanda gibt es nur noch weniger als 600 Spitzmaulnashörner.