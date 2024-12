Weihnachtszeit im Kölner Zoo: Besonderes Geschenk für Kinder geplant

Der Kölner Zoo hat für die Weihnachtstage 2024 die ein oder andere Überraschung. (Archivbild) © WupperVideo/Daniel Evers

Wie der Zoo in einer Pressemitteilung bekannt gab, lohnt sich vor allem unmittelbar vor dem Fest ein Besuch mit Kind und Kegel. An Heiligabend wird zwar "nur" von 9 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet sein. Allerdings haben Kinder dann im Alter bis zwölf Jahren freien Eintritt.

Die Zoogastronomie bietet Kindern am Café Almira an Heiligabend außerdem kostenlos Kinderpunsch an.

Das Angebot gilt unter Begleitung eines zahlenden Erwachsenen und unter Vorlage der Ausweise. Die Einzeltickets für den verkürzten Tag sind auch auf die verbilligten Gruppentarife reduziert.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag empfängt der Zoo dann jeweils von 9 bis 17 Uhr. Während dieser beiden Tage werden auch die sogenannten China Lights zu sehen sein. Die Ausstellung behandelt das Reich der Mitte und seine Sagenwelt mit besonders schön beleuchteten Tierfiguren.

Dafür wurden insgesamt 77 verschiedene Lichtensembles mit mehr als 11.000 LED-Leuchten und über 17 Kilometer Lichterketten aufgebaut.

Highlight ist der 40 Meter lange große Drache direkt am Eingang.