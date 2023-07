Zoo freut sich über seltenen Nachwuchs: Um welches Tier handelt es sich?

Das seltene Tier-Baby sorgte für zahlreiche neue Zoo-Besucher. © White Post Farm

Das Gürteltier-Weibchen in der White Post Farm in Farnsfield hat ein Baby zur Welt gebracht.

Auf Facebook zeigte sich die Belegschaft des Zoos überglücklich. Die Geburt des seltenen Tieres wurde als "großer Erfolg" bezeichnet.

Die meisten Gürteltier-Arten leben in Südamerika. Sie bevorzugen trockene und offene Lebensräume wie etwa Halbwüsten, Savannen und Steppen.

"Es ist sehr schwierig, Gürteltiere erfolgreich zu züchten, daher ist dies eine fantastische Neuigkeit", sagte Martin Vernon, der Leiter der Exotenabteilung des Zoos, gegenüber BBC.

Das Säugetier wurde am 12. Mai geboren. Damit es in den ersten Wochen behutsam und in Ruhe aufwachsen konnte, wurde der Facebook-Beitrag erst vor Kurzem gepostet - denn die Nachricht führte erwartungsgemäß zu einem großen Besucheransturm.

"Matilda, die Tiermutter, macht sich sehr gut und kümmert sich hervorragend um ihr Baby", so Vernon. "Es waren schon viele Familien mit ihren Kindern bei uns, um es zu sehen."