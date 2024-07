12.07.2024 19:49 584 Zuckersüße Mini-Hündin wurde eiskalt zurückgelassen: Wird für Minze jetzt alles besser?

Yorkshire-Terrier-Mix-Hündin Minze kam als Fundhündin ins Tierheim in Frankfurt am Main. An ihrem frohen Gemüt hat das nichts geändert.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Seinen treuen Vierbeiner eiskalt auf sich allein gestellt zurückzulassen, ist alles andere als nachvollziehbar. Umso trauriger, dass die kleine Yorkshire-Terrier-Mix-Hündin Minze ein derartiges Schicksal durchleben musste. Yorkshire-Terrier-Mix-Mädchen Minze kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. Im Tierheim im Frankfurter Stadtteil Fechenheim sucht die nicht kastrierte Junghündin nach einem neuen Für-Immer-Zuhause, in dem sie die Liebe erfährt, die sie verdient. Mit ihren erst circa sieben Lebensmonaten hat sie bislang so einiges durchmachen müssen. Nachdem sie als Fundhündin in die Pflegeeinrichtung gekommen war, wartete sie zunächst sehnsüchtig darauf, dass sie ihre Besitzer doch noch wieder nach Hause holen würden - leider vergebens. Mittlerweile ist sie bereit für die Vermittlung - und könnte für die passenden Menschen die perfekte Alltagsbegleiterin darstellen. Denn trotz aller Rückschläge ist Minze eine wahre Frohnatur, die zudem überaus unkompliziert daher kommt. Entsprechend einem Hund in ihrem Alter ist die Yorkshire-Terrier-Mix-Dame neugierig, verspielt und verschmust. Dennoch gibt es für potenzielle Interessenten einige Punkte zu beachten. Fundhündin Minze hat sich ihr fröhliches Wesen trotz aller Rückschläge bewahrt Trotz ihres unschönen Vorlebens ist die Junghündin eine echte Frohnatur. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. Denn Minzes Vorbesitzer scheinen sich nicht sonderlich intensiv mit ihr beschäftigt zu haben, was zur Folge hat, dass sie das Hunde-ABC noch von der Pike auf lernen muss. Der Besuch einer Hundeschule wird bei ihr dringend empfohlen. Entsprechend ihrer unbekannten Vorgeschichte kann derzeit nicht gesagt werden, ob Minze zeitweise alleine bleiben oder im Auto mitfahren kann. Dafür kommt sie mit ihren Artgenossen sehr gut aus. Im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens zehn Jahre alt sein, allein um sich der Tatsache bewusst zu sein, dass derart kleine Hunde kein Spielzeug sind. Wer sich für die Adoption von Minze interessiert, der sollte schnell sein und sich schnellstmöglich an den Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. wenden. Das geht telefonisch unter den Nummern 069/423005 und 069/423006 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.