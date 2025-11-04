Zuhause gesucht! Diese Kaninchen wollen endlich ins Glück hoppeln

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch haben mehrere Kaninchen im Tierheim Großröhrsdorf ihr Zuhause, doch das soll sich schleunigst ändern.

Toffi (l.) und Flash hoffen auf ein Zuhause mit viel Platz zum Hoppeln. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, suchen derzeit vier Hoppler ein neues Zuhause - darunter auch Toffi und Flash.

Die beiden neugierigen und aufgeweckten Kaninchenrammler wurden am 7. Oktober im Tierheim abgegeben. Ihre Besitzer waren in eine kleinere Wohnung umgezogen und konnten die Tiere dort nicht mehr artgerecht halten.

Ursprünglich wurden Toffi und Flash im Juni 2025 in einer Tierhandlung gekauft. Da beide am 30. April 2025 geboren wurden, geht das Tierheim davon aus, dass es sich um Brüder handelt.

Die beiden wurden zu ihrer Ankunft im Tierheim gründlich untersucht, erhielten alle notwendigen Impfungen, bekamen die Krallen gekürzt und wurden erfolgreich kastriert.

Das Tierheim wünscht sich für die beiden eine gemeinsame Vermittlung in ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz zum Hoppeln, Buddeln und Toben.