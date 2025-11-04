Zuhause gesucht! Diese Kaninchen wollen endlich ins Glück hoppeln
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch haben mehrere Kaninchen im Tierheim Großröhrsdorf ihr Zuhause, doch das soll sich schleunigst ändern.
Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, suchen derzeit vier Hoppler ein neues Zuhause - darunter auch Toffi und Flash.
Die beiden neugierigen und aufgeweckten Kaninchenrammler wurden am 7. Oktober im Tierheim abgegeben. Ihre Besitzer waren in eine kleinere Wohnung umgezogen und konnten die Tiere dort nicht mehr artgerecht halten.
Ursprünglich wurden Toffi und Flash im Juni 2025 in einer Tierhandlung gekauft. Da beide am 30. April 2025 geboren wurden, geht das Tierheim davon aus, dass es sich um Brüder handelt.
Die beiden wurden zu ihrer Ankunft im Tierheim gründlich untersucht, erhielten alle notwendigen Impfungen, bekamen die Krallen gekürzt und wurden erfolgreich kastriert.
Das Tierheim wünscht sich für die beiden eine gemeinsame Vermittlung in ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz zum Hoppeln, Buddeln und Toben.
Auch zwei weitere Kaninchenmännchen suchen derzeit ein neues Zuhause
Seit dem 30. August 2025 leben Karli und Kalle im Tierheim Hoffnung für Tiere. Ihre bisherigen Besitzer konnten sich aus gesundheitlichen Gründen nicht länger um die beiden kümmern.
Leider wurden die Tiere überwiegend mit Körnern und Trockenbrot gefüttert - frisches Grün stand nur selten auf dem Speiseplan. Das führte dazu, dass beide deutlich übergewichtig wurden.
Im Tierheim zeigen sich Karli und Kalle aufmerksam, neugierig und ausgesprochen sanft im Umgang miteinander. Sie putzen sich gegenseitig und wirken sehr verbunden. Deshalb wünscht sich das Tierheim für die beiden Langohren eine gemeinsame Vermittlung in ein liebevolles Zuhause, das ihnen endlich ausreichend Bewegung, Abwechslung und eine gesunde Ernährung bietet.
Weitere Informationen zu Toffi und Flash sowie zu Karli und Kalle gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de