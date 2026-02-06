Historische "Snake Farm": Wo Kobras gemolken werden

Hinter einer dicken Glasscheibe greift ein Schlangenexperte routiniert in eine Kiste und hält Sekunden später eine hochgiftige Monokelkobra in den Händen.

Von Carola Frentzen Bangkok (Thailand) - Hinter einer dicken Glasscheibe greift ein Schlangenexperte routiniert in eine Kiste und hält Sekunden später mithilfe eines Metallhakens eine hochgiftige Monokelkobra in den Händen.

Für schwache Nerven ist diese Arbeit nichts aber sie kann viele Leben retten, gerade in Südostasien, wo jährlich Hunderttausende Menschen von Schlangen gebissen werden und Studien zufolge mehr als 15.000 Opfer an den Folgen sterben. © Carola Frentzen/dpa Das Toxin dieser in Südostasien heimischen Schlange zerstört das Gewebe und kann für Menschen tödlich sein, wenn ein Biss unbehandelt bleibt. Der Mann trägt einen Gesichtsschutz, geht aber ansonsten mit bloßen Händen zu Werke. Gekonnt packt der junge Thailänder die etwa eineinhalb Meter lange Giftnatter hinter dem Kopf und führt sie zu einer dünnen Kunststoffmembran, die über einem Glasgefäß angebracht ist. Die rund zwei Dutzend Zuschauer in der historischen "Snake Farm" in Bangkok (Thailand) halten den Atem an. Dann beißt die Schlange zu. Aus sicherem Abstand verfolgen die Besucher, wie die Fangzähne die Membran durchstoßen und kurz darauf langsam Gift herausfließt - gelblich, trüb und ziemlich zäh. Die Schlangen werden "gemolken", wie der Vorgang im Fachjargon heißt: Der Kopf des Tieres wird dabei direkt hinter dem Schädel fixiert. Tiere "Absolute Sauerei": Tierfreunde fassungslos, als sie in aufgeweichten Karton schauen Beim Biss in die Membran pressen sich die Giftdrüsen, die hinter den Augen liegen, zusammen – und das Gift fließt über die Fangzähne mittels eines Trichters in ein Glas.

Laut der thailändischen Nationalparkbehörde gibt es in dem von Dschungeln durchzogenen Tropenparadies mehr als 250 Schlangenarten. Etwa 60 Arten sind giftig. © Carola Frentzen/dpa

Die Farmen und das erzeugte Gift sind essenziell für die Antiserum-Produktion

Experten nennen diesen Vorgang Hyperimmunisierung. Kritiker warnen aber, dass das Verfahren mit großem Tierleid verbunden ist. © Carola Frentzen/dpa Ein wichtiger Faktor ist dabei die 1923 eröffnete Schlangenfarm des Queen Saovabha Memorial Institute (QSMI) in Thailands Hauptstadt. Sie ist die zweitälteste Einrichtung dieser Art weltweit, nach dem 1901 eröffneten Instituto Butantan in Brasilien. Seit 1994 werden hier auch Schlangen gezüchtet. Ziel ist es, "eine stabile, gesunde und artengesicherte Quelle für Schlangengift zur Herstellung von Antivenom zu sichern", wie es auf der Webseite des Instituts heißt, das zum thailändischen Roten Kreuz gehört. "Die verschiedene Schlangenarten haben eine sehr unterschiedliche Giftzusammensetzung, weshalb zur Behandlung jeweils spezifische Gegengifte benötigt werden", erklärt die WHO in einem Bericht zu der Forschungseinrichtung, mit der sie eng zusammenarbeitet. Tiere Valentinstag im Fressnapf: So kannst du Tierherzen höherschlagen lassen Die Schlangenfarm des QSMI spiele eine unverzichtbare Rolle bei der Antiserum-Produktion und halte sich dabei strikt an internationale Standards, lobt die UN-Behörde.

Die Antikörper werden dem Plasma des Spendertiers entnommen und verschiedenen Reinigungsprozessen unterzogen - bis das Antiserum in möglichst reiner Form vorliegt. © Carola Frentzen/dpa

Viele Schlangenbisse gelangen heimlich in die Blutlaufbahn