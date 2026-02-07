"Jeder Tag könnte der letzte sein": In diesem Hospiz erfahren alte und kranke Tiere echte Liebe

Königsmoor (Landkreis Harburg) - Der Pferdeschutzhof "Seelengefährten" gibt jenen Tieren ein Zuhause, die keiner mehr haben will: Ob behindert, alt oder chronisch krank - im Tierhospiz im niedersächsischen Königsmoor werden Pferde, Hunde, Schafe, Schweine und Esel bis zu ihrem letzten Tag auf Erden begleitet.

Pony Trixie ist blind und taub. Im Tierhospiz in Königsmoor verbringt sie ihren Lebensabend. © RTL / DOCMA TV

"Jeder Tag könnte der letzte sein", erzählt Tierhofbesitzerin Line Firschung in einer neuen Folge "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein". Gemeinsam mit Kollegin Katrin Ruschmeier und einer Handvoll ehrenamtlichen Helfern pflegt die Norddeutsche rund 110 Tiere mit besonderen Bedürfnissen.

Der 29 Jahre alte Mr. Percy hat nach einer schweren Infektion die chronische Lungenerkrankung COPD entwickelt. Seitdem bekommt er schlecht Luft und ist kaum mehr belastbar. Im Pferdeschutzhof wird ihm die Zeit gegeben, die er braucht. Zudem bekommt das Pony tägliche Salzinhalationen, die ihm das Atmen erleichtern sollen.

Auch Trixie und Susi sind mit über 30 Jahren auf dem Buckel bereits betagtere Ladys. Die beiden Pony-Damen sind blind, Trixie außerdem noch taub.

Die Schicksale der Tiere und die Tatsache, dass diese bald sterben werden, geht Line nah: "Es tut weh, aber ich finde gerade diese Lebensphase zeigt mir ganz genau: da steckt eine Seele drin. Und wenn sie geht, dann weiß ich, dass die Seele immer noch da ist."

