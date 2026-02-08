Tierheim ratlos: Wieso findet diese Grinsebacke einfach kein Zuhause?

Dellbrück - Hund Arthur aus dem Tierheim Dellbrück bei Köln will nicht weniger als "die ganze Welt umarmen". Genau dafür sucht er jetzt sein Für-immer-Zuhause.

Arthur, der Wirbelwind aus dem Tierheim Köln-Dellbrück, sucht sein Für-immer-Zuhause. © Bildmontage: Webseite/ Tierheim Dellbrück

Arthur ist ein schwarzer Mischlingshund mit einem breiten Grinsen und braunen freundlichen Kulleraugen. Dazu ist er energiegeladen und absolut verschmust.



Die Mitarbeiter haben dem wuscheligen Wirbelwind mit weißer Schnauze auf Instagram ein eigenes Video gewidmet und damit viele Herzen im Sturm erobert.

Sie sind sich einig: Arthur ist "der liebenswerteste Spinner, den wir im ganzen Tierheim haben". Einer, der mit seiner Power sofort den Raum füllt und am liebsten gleich alle um sich herum mitreißt.

"Er ist elf Jahre alt, aber er meint, er wäre noch ein Welpe", bringt das Tierheim treffend auf den Punkt.

Damit gemeint ist auch Arturs Verlangen nach Zuneigung: "Er möchte die ganze Welt umarmen", heißt es liebevoll über den Vierbeiner.