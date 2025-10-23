Zum dritten Mal: Mischlingsrüde Dino sucht Menschen mit Hunde-Erfahrung

Hamburg - Er ist bildhübsch, clever und hat es faustdick hinter den Ohren: Mischlingsrüde Dino sitzt seit dem 15. Oktober 2025 wieder im Hamburger Tierheim - und das schon zum dritten Mal.

Mischlingsrüde Dino (3) wurde im Mai 2022 geboren und wartet im Hamburger Tierheim auf ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der braun-schwarz melierte Kerl mit den weißen Abzeichen ist kein Anfängerhund. Dino stammt ursprünglich aus Rumänien und bringt neben seinem charmanten Blick auch eine ordentliche Portion Straßenhund-Gene mit.

In seinem letzten Zuhause wollte er unbedingt die Chefrolle übernehmen - und zeigte deutlich, wenn ihm etwas nicht passte. Mehrfach griff der Dreijährige an, wenn er sich im Recht fühlte.

Doch im Tierheim zeigt sich: Dino braucht klare Ansagen, konsequente Führung - und Menschen, die wissen, was sie tun.

Wer ihm mit Ruhe, Stärke und Geduld begegnet, bekommt einen tollen Begleiter: Die Fellnase liebt Spaziergänge, Kuscheleinheiten und neue Abenteuer - aber eben nur, wenn sie sich sicher und verstanden fühlt.