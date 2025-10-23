Zum dritten Mal: Mischlingsrüde Dino sucht Menschen mit Hunde-Erfahrung
Hamburg - Er ist bildhübsch, clever und hat es faustdick hinter den Ohren: Mischlingsrüde Dino sitzt seit dem 15. Oktober 2025 wieder im Hamburger Tierheim - und das schon zum dritten Mal.
Der braun-schwarz melierte Kerl mit den weißen Abzeichen ist kein Anfängerhund. Dino stammt ursprünglich aus Rumänien und bringt neben seinem charmanten Blick auch eine ordentliche Portion Straßenhund-Gene mit.
In seinem letzten Zuhause wollte er unbedingt die Chefrolle übernehmen - und zeigte deutlich, wenn ihm etwas nicht passte. Mehrfach griff der Dreijährige an, wenn er sich im Recht fühlte.
Doch im Tierheim zeigt sich: Dino braucht klare Ansagen, konsequente Führung - und Menschen, die wissen, was sie tun.
Wer ihm mit Ruhe, Stärke und Geduld begegnet, bekommt einen tollen Begleiter: Die Fellnase liebt Spaziergänge, Kuscheleinheiten und neue Abenteuer - aber eben nur, wenn sie sich sicher und verstanden fühlt.
Mischlingsrüde Dino sitzt im Hamburger Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause
Kinder sollten in seinem neuen Zuhause lieber nicht leben, dafür versteht er sich mit Artgenossen gut.
Dino ist also kein einfacher Fall - aber ein Hund mit großem Herz und starkem Charakter. Wer Hundeerfahrung hat und einem besonderen Vierbeiner eine echte Chance geben möchte, findet mit Dino vielleicht den Freund fürs Leben.
Ihr wollt Dino einen schönen Lebensabend schenken? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.