Zwei Kater, ein Schicksal: Wer schenkt dem Fellnasen-Duo ein neues Zuhause?

Der Vierbeiner zeigt bereits Symptome und benötigt Medikamente, damit er ein schmerzfreies Leben führen kann. Diese verträgt er gut. Aktuell genieße er trotz seiner Einschränkungen sein Leben in vollen Zügen.

Keine Katzenangel ist vor ihm sicher, kein Kratzbaum zu hoch – Sayonara liebt es, zu toben, zu klettern und gleichzeitig die Nähe der Menschen in seiner Umgebung zu genießen. Mit sanften Köpfchenstößen macht er klar, dass er den Kontakt sucht und braucht.

Doch das Trio zerbrach: Die Pfleger haben die dritte Katze getrennt untergebracht, da Gurke mit dieser überhaupt nicht zurechtkam. Seitdem sind Sayonara und Gurke ein unzertrennliches Team. Sie spielen zusammen, kuscheln Seite an Seite und fressen sogar aus einem Napf.

Beide Kater sind zwei Jahre alt. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Beide Kater sind seit dem 4. Juli 2025 im Tierheim und warten sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Wichtig zu wissen: Sayonara und Gurke gibt es nur im Doppelpack. Außerdem brauchen sie ein Zuhause, in dem sie die einzigen Fellnasen sind, denn andere Katzen dulden die beiden nicht.

Ein ruhiger Haushalt ohne kleine Kinder wäre ideal, ebenso ein gesicherter Balkon, den die beiden unbedingt brauchen, um draußen die Welt zu beobachten.

Wer Gurke und Sayonara kennenlernen möchte, kann die beiden im Franziskus-Tierheim während der Vermittlungszeiten - dienstags bis samstags von 15 bis 17.30 Uhr - besuchen oder sich per E-Mail an info@franziskustierheim.de an das Pflegerinnenteam wenden.