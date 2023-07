17-Jährige erzählt ihrer Freundin, dass sie trans ist: Jetzt sind sie verheiratet

"Als ich mich dann als 'das T in LGBT ' ankündigte, wusste ich nicht, wie ich den leeren Blick deuten sollte, mit dem sie mich ansah. Hatte sie mich akzeptiert? Verarbeitete sie die Information?", fragte sich Jamie in dem Moment.

"Ich lud sie zu einem 'Gespräch' ein - nicht gerade die unauffälligste Einladung. Ich fragte Shaaba, ob sie wisse, was die Abkürzung 'LGBT' bedeute, und bekam ein ziemlich selbstbewusstes 'Ja' als Antwort", berichtete Jamie in einem Metro-Artikel .

Jamie versuchte immer wieder, Kontakt zu Shaabas Mutter aufzunehmen. Nach ein paar Jahren verstand sie, dass es nichts Schlimmes ist, trans zu sein.

Später half sie sogar bei den Planungen zur Hochzeit des jungen Paares. Seit 2022 sind Jamie und Shaaba glücklich miteinander verheiratet.

All seine Gedanken, Gefühle und Erlebnisse hat Jamie Raines mittlerweile in seinem Buch "The T in LGBT" niedergeschrieben. Damit will der Influencer anderen Transgender-Menschen eine Hilfestellung bieten.