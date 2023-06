Frau lässt sich erst zum Mann und dann wieder zur Frau operieren: So sieht sie heute aus

Von diesem Mann ist kaum etwas übrig. So sieht Alia Ismail (28) heute nicht mehr aus. © Instagram/Screenshot/aliaxismail

Der Anblick ist schon erstaunlich: Auf einem Instagram-Foto zeigt sich Ismail mit nacktem Oberkörper. Narben unterhalb der Brustwarzen verraten, dass sie operiert worden sein muss. Ansonsten zieren Bart- und Brusthaare den männlichen Look der Transgender-Dame.

Auf aktuelleren Fotos ist die 28-Jährige nicht wiederzuerkennen. Seit sie sich zurück in eine Frau umgewandelt hat, sind die Haare verschwunden, die Brüste sollen in Form von Eigenfett wieder hergestellt werden. Doch warum all das Hin und Her?

"Als ich jünger war, verwechselten mich die Leute mit einem Jungen oder sagten mir, ich solle keine Jungenkleidung tragen", erzählte die US-Amerikanerin Newsweek.



Schon damals sei sie im Alter von elf Jahren in eine Identitätskrise geraten. Diese habe jahrelang angehalten. Mit 18 Jahren sei es dann so weit gewesen. Sie habe angefangen, sich Issa zu nennen und sich wie ein Mann zu kleiden.