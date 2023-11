Nach Transgender-Kontroverse: "Miss Universe"-Wettbewerb vor dem Aus?

Samut Prakan (Thailand) - Wird die kommende "Miss Universe"-Wahl am 18. November (Ortszeit) die letzte Königin des Schönheitswettbewerbs krönen? Das Unternehmen hinter "Miss Universe" hat vergangene Woche Insolvenz angemeldet, was das Ende einer Ära der Schönheitswettbewerbe einläuten könnte.

Am 8. November reichte die JKN Global Group an der thailändischen Börse einen Antrag auf Geschäftssanierung gemäß dem Insolvenzgesetz des Landes ein. Dieser wurde einen Tag später als angenommen bestätigt.

Auf Instagram schrieb Jakrajutatip nun: "Komme was wolle ... Für mich war die 'Miss Universe'-Organisation immer meine erste Priorität im Leben. Egal wie freudig oder schmerzhaft es sein wird ... Unser Universum muss weitermachen, muss großartig sein und als legendäre Schönheits-Olympiade der Welt an der Spitze bleiben!"

Wie die New York Post berichtete, kaufte Jakrajutatip erst im vergangenen Jahr die Miss-Universe-Organisation für schlappe 20 Millionen US-Dollar (circa 18,4 Millionen Euro).

Die Nachricht schockierte Teilnehmende an dem Contest ebenso wie die große Anzahl an Sponsoren, Mitarbeitern und Fans: die JKN Global Group der thailändischen Wirtschaftsunternehmerin und Transgender-Aktivistin Anna Jakrajutatip (44) hat Insolvenz angemeldet.

Die "Miss Universe"-Kandidatinnen bereiten sich bereits auf den Wettbewerb am 18. November in El Salvatore vor. © MARVIN RECINOS / AFP

Kurz nachdem die Insolvenzmeldung an die Öffentlichkeit gelangt war, sah sich die "Miss Universe"-Organisation zu einem offiziellen Statement gezwungen und erklärte: "Wir bestätigen, dass die Miss Universe 2023 am 18. November 2023 in El Salvatore stattfinden wird, wobei ein erstklassiges Erlebnis für unsere Fans oberste Priorität hat".

Ob im kommenden Jahr eine Miss-Wahl stattfinden wird, ist unklar. Es wird vermutet, dass die Teilnahme von Transfrauen, die einerseits gefeiert, andererseits aber auch kritisch debattiert wird, ein Grund für die Insolvenz des Franchises sein könnte.

Die erste Transfrau, die Spanierin Ángela Ponce (32), trat 2018 zu dem Schönheitswettbewerb an, schaffte es jedoch nicht ins Finale.

In diesem Jahr gibt es voraussichtlich zwei Transgender-Kandidatinnen: Miss Portugal, eine Flugbegleiterin namens Marina Machete (28) und Rikkie Kollé (22), die erste Transgender-Miss-Niederlande.