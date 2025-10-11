Opfer völlig traumatisiert: Transgender-Frau wegen sexueller Täuschung zu Haftstrafe verurteilt

Stockton-on-Tees (Großbritannien) - In Großbritannien wurde eine Transgender-Frau wegen sexueller Nötigung zu einer 21-monatigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die 21-jährige Ciara Watkin einen jungen Mann über ihren Transgender-Status täuschte und an ihm sexuelle Handlungen gegen seinen Willen vornahm.

Ciara Watkin (21) hat ihr Opfer über ihren Transgender-Status im Unklaren gelassen. © Cleveland Police

Ciara Watkin (21), die sich selbst als Frau identifiziert, sprach ihr Opfer bei Snapchat an. Wochenlang tauschte sie Nachrichten mit dem damals 18-Jährigen aus, gab sich als biologische Frau aus und lockte ihn im Juni 2022 auf ein Sexdate. Als Watkin später ihren Transgender-Status enthüllte, erstattete der traumatisierte Mann Anzeige.

Nun musste sich Ciara Watkin wegen sexueller Nötigung vorm Teeside Crown Court verantworten. Darüber berichten unter anderem BBC und "Daily Mail".

Watkin sagte ihrem Opfer, dass sie ihre Periode hätte, weswegen er sie nicht unterhalb der Taille berühren soll, führte Staatsanwalt Paul Reid aus. Dann habe Watkin sexuelle Handlungen am Geschädigten vorgenommen.

Als Watkin den jungen Mann per Textnachricht über ihr "großes Geheimnis" informiert habe, brach für den jungen Mann eine Welt zusammen. Er wurde schwer traumatisiert, leidet bis heute an den Folgen des Übergriffs. Im Prozess führte der Geschädigte aus, wie er "aufgrund Watkins Handlungen und Täuschungen" online lächerlich gemacht wurde. Niemals hätte er sexuellen Handlungen "mit einem Mann" in Erwägung gezogen. Watkin habe ihm "ein Teil seiner Männlichkeit" genommen.

"Ich möchte nicht, dass Watkin mit dem, was er mir angetan hat, davonkommt", sagte er Mann im Prozess.