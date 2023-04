Republikaner verbieten Trans-Abgeordneter den Mund!

Zooey Zephyr (34) wird im Abgeordnetenhaus in Montana so schnell kein Mikrofon mehr in der Hand halten dürfen. © Tommy Martino/AP/dpa

Wie "BBC" berichtet, sorgt eine Debatte um Zooey Zephyr (34) für ordentlich Zündstoff in den USA.

Die erste Trans-Abgeordnete im konservativ geprägten US-Bundesstaat Montana darf vorerst keine Reden mehr im Parlament halten. Grund für den "Maulkorb" Zephyrs sind die Republikaner.

Diese hatten in einer Abstimmung am Mittwoch dafür votiert, die demokratische Abgeordnete von künftigen Debatten auszuschließen.

Doch wie konnte es so weit kommen? In der vergangenen Woche sprach Zephyr zum sogenannten "Gesetz 99", das sich mit den Rechten von Transmenschen beschäftigt. Konkret sieht der betreffende Entwurf vor, Transgender-Behandlungen für Jugendliche in Montana zu verbieten. Hierunter fallen hormonelle Behandlungen sowie die Anwendung von Pubertätsblockern.

Die 34-jährige Demokratin hielt ihren republikanischen Kollegen vor, dass diese im Falle einer Zustimmung des Gesetzentwurfes Blut an ihren Händen kleben hätten.